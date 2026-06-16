Kylian Mbappé, bintang tim nasional Prancis, berhasil melampaui rekor legenda Lionel Messi, kapten tim nasional Argentina, di Piala Dunia, setelah mencetak dua gol ke gawang tim nasional Senegal dalam pertandingan pembuka edisi turnamen kali ini.

Mbappé berhasil mencetak gol indah ke gawang tim Afrika tersebut pada menit ke-66 pertandingan yang digelar di Stadion "MetLife" dalam laga pertama Grup 9, di mana bintang Real Madrid itu menerima umpan apik dari rekan setimnya, Michael Oliisi, dan langsung melepaskan tendangan ke gawang Edouard Mendy, sehingga membawa Les Bleus memimpin.

Kemudian ia kembali mencetak gol kedua pada masa tambahan waktu babak kedua melalui tendangan keras dari luar kotak penalti, mengukuhkan kemenangan tim dengan skor 3-1.

Mbappé mencetak gol ke-14-nya di Piala Dunia selama partisipasinya yang ketiga di turnamen ini, melampaui legenda Brasil Pelé (12 gol), serta rekan senegaranya dari Argentina, Lionel Messi (13 gol), yang bersiap untuk partisipasi keenamnya, dan menyamai rekor pemain Jerman Gerd Müller.

“La Pulga” (Messi) dapat menyamai rekor Mbappé jika ia mencetak gol ke gawang Aljazair dalam pertandingan yang akan digelar dini hari Rabu besok di Grup 10.

Mbappé juga kini menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis di Piala Dunia, mengungguli rekan senegaranya Just Fontaine (13 gol), menurut situs "Opta".

Mbappé membutuhkan dua gol lagi untuk menyamai rekor pemain Jerman Miroslav Klose, pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia, dan tiga gol untuk menjadi satu-satunya pemegang rekor tersebut.