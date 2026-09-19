Video: Suporter Sundowns mengejek Al Ahly dengan ungkapan khas Saudi!

Al-Ahli Saudi mengalami situasi yang mengundang cibiran dari tribun pendukung Mamelodi Sundowns asal Afrika Selatan, selama pertandingan yang mempertemukan kedua tim dalam ajang Piala Dunia Antarklub, yang berakhir dengan kekalahan "Al-Raqi" dengan skor 2-1, setelah sang juara Afrika unggul lebih dulu, kemudian Al-Ahli berhasil menyamakan kedudukan sebelum tuan rumah kembali mencetak gol kemenangan.

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Menurut sebuah potongan video yang beredar dari tribun stadion Sundowns, terlihat salah seorang pendukung membawa spanduk yang berisi ungkapan sindiran dalam bahasa Arab, yang berbunyi: "Aib degradasi tak akan pernah terhapus", ungkapan yang dalam beberapa tahun terakhir dikaitkan dengan saling ejek antarsuporter terhadap Al-Ahli dalam sepak bola Saudi, sebagai isyarat atas degradasi tim ke divisi satu pada tahun 2022.

Pendukung Sundowns memanfaatkan ungkapan tersebut dalam suasana pertandingan, dalam momen mencolok yang menarik perhatian di platform media sosial, terlebih karena penggunaannya berlangsung di dalam tribun sebuah tim asal Afrika Selatan di hadapan klub Saudi, yang memberi pemandangan itu nuansa berbeda dan mengingatkan kembali pada salah satu ungkapan paling terkenal yang digunakan suporter para rival dalam pertandingan-pertandingan Al-Ahli.

Spanduk itu muncul bertepatan dengan malam yang berat bagi Al-Ahli di dalam lapangan, setelah tim gagal mempertahankan hasil imbang di hadapan Sundowns, yang mampu merebut kembali keunggulan dan memenangkan pertandingan untuk kepentingannya, hingga keluar dengan kemenangan penting, sementara tim Saudi menerima kekalahan baru dalam perjalanannya di turnamen tersebut.

Momen spanduk itu berubah menjadi bahan yang beredar di antara suporter sepak bola Saudi, terutama dengan adanya ironi berpindahnya sebuah ungkapan yang terkait dengan persaingan lokal ke tribun sebuah pertandingan Afrika, sehingga kekalahan Al-Ahli di hadapan Sundowns disertai dengan momen suporter yang memicu banyak interaksi setelah pertandingan berakhir.







