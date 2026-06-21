Video... Suporter Jepang mencuri perhatian setelah Tunisia mencetak empat gol

Para pendukung Jepang langsung berinisiatif membersihkan sampah dari tribun Stadion Monterrey, segera setelah tim nasional mereka menang 4-0 atas Tunisia, dalam pertandingan yang digelar di Meksiko hari Minggu ini sebagai bagian dari putaran kedua Grup 6, yang kebetulan merupakan pertandingan ke-1.000 dalam sejarah Piala Dunia.

Perilaku spontan ini, yang di Jepang dikenal sebagai “Jomi Hiroi” (tradisi membersihkan tribun setelah pertandingan), semangat tanggung jawab terhadap tempat umum, di mana kamera menangkap seorang suporter bernama Ken Okawa (30 tahun) sedang membungkuk untuk mengumpulkan gelas plastik dan sisa makanan di sekitar kursinya, dengan menganggap bahwa kebiasaan yang diwarisi dari budayanya ini merupakan cara untuk mengucapkan terima kasih kepada Meksiko yang menjadi tuan rumah turnamen tersebut.

Ia berkata: “Kami adalah tamu di Meksiko, dan saya diperlakukan dengan sangat baik, jadi inilah cara saya untuk mengungkapkan rasa terima kasih,” menurut laporan situs Radio Mosaik Tunisia.

Perilaku ini telah mengakar di Jepang sejak masa kanak-kanak, di mana para siswa diajarkan untuk membersihkan ruang kelas mereka sendiri.

Seorang pendukung bernama Miko Takaya (41 tahun) menegaskan, “Ini adalah bagian alami dari budaya kami… Kami melakukannya untuk memastikan segala sesuatu yang kami gunakan tetap bersih sehingga orang berikutnya dapat menggunakannya dengan nyaman.”

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Foto-foto suporter Jepang yang sedang membersihkan tribun telah tersebar luas selama Piala Dunia kali ini, yang mendorong Gubernur Negara Bagian Nuevo León di Meksiko, Samuel García, untuk membagikan 20 ribu kantong sampah di stadion serta selama festival suporter dan di lokasi-lokasi wisata, sebagai tanggapan atas permintaan para suporter Jepang.

Meskipun kebiasaan ini mendapat pujian dari dunia, banyak suporter menganggapnya sebagai “hal yang wajar”, seperti yang diungkapkan oleh Ichiro Oyo (27 tahun).

Sementara itu, Rio Matsuka (32 tahun) mengungkapkan kebanggaannya dapat menampilkan citra budaya Jepang yang beradab di panggung dunia, dengan mengatakan: “Saya rasa menunjukkan perilaku seperti ini di stadion seperti ini, di mana orang-orang dari seluruh dunia menyaksikan kita, adalah hal yang sangat membanggakan.”

Di sisi sepak bola, Jepang memperkuat posisinya di puncak Grup F dengan raihan 4 poin, setelah bermain imbang pada pertandingan sebelumnya melawan Belanda yang meraih kemenangan telak atas Swedia dengan skor 5-1, sementara Tunisia secara resmi tersingkir dari Piala Dunia setelah gagal meraih satu poin pun, menjelang pertandingan terakhir yang dijadwalkan melawan Oranje.

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