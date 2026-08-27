Tribun Stadion Spotify Camp Nou dipenuhi ribuan bendera kemerdekaan Catalonia "Estelada", selama laga Barcelona melawan Athletic Bilbao (2-0), pada Kamis malam dalam ajang La Liga.

Hal ini muncul sebagai respons atas insiden serangan polisi terhadap seorang suporter Catalonia di Elche, Minggu lalu, setelah bendera kemerdekaan direbut darinya.

Sejumlah besar pendukung Barcelona bergabung dengan seruan presiden klub, Joan Laporta, yang meminta agar laga tersebut diubah menjadi "aksi untuk mengibarkan Estelada", karena bendera itu dianggap "sebagai bendera yang mewakili banyak warga Catalonia dan pendukung Barca".

Baca juga

Mourinho soal kepulangannya ke Bernabeu: Aku berubah setelah bertahun-tahun ini

Penghormatan resmi Mesir atas kemitraan bersejarah dengan Barcelona

Inisiatif tersebut mendapat dukungan dari sejumlah entitas pendukung kemerdekaan Catalonia, sementara aksi pengibaran bendera mencapai puncaknya saat lagu kebangsaan Barcelona diperdengarkan melalui pengeras suara di Camp Nou.

Majelis Nasional Catalonia membagikan 10 ribu bendera

Sebelum laga dimulai, Majelis Nasional Catalonia "ANC" membagikan sekitar 10 ribu bendera kemerdekaan di luar Stadion Camp Nou, menurut Otoritas Umum Media Catalonia.

Josep Vila, presiden Majelis Nasional Catalonia, juga menyerukan agar bendera kemerdekaan dikibarkan di seluruh stadion di negara ini "menghadapi kasus-kasus kebencian terhadap warga Catalonia, kebencian terhadap orang asing, dan kekerasan yang sama sekali tidak beralasan".

Ia berkata: "Respons terbaik adalah memenuhi stadion dengan bendera kemerdekaan dengan penuh kehormatan, dan bukan hanya di Camp Nou saja."

Barcelona sebelumnya telah memutuskan, pada Rabu kemarin, untuk membatalkan acara penghormatan bagi delapan pemainnya yang menjadi juara Piala Dunia bersama timnas Spanyol, dan menggantinya dengan kegiatan untuk mengibarkan bendera kemerdekaan Catalonia.

Keputusan itu muncul menyusul insiden serangan polisi terhadap seorang suporter Barcelona yang membawa bendera kemerdekaan selama laga tim tersebut di Elche, akhir pekan lalu, sebuah insiden yang memicu kontroversi politik yang luas di Spanyol.

Pemerintah Spanyol mengumumkan pembukaan penyelidikan atas insiden tersebut, dan mengakui adanya "penggunaan kekuatan yang tidak proporsional". Juga dipastikan pada Kamis ini bahwa klub Barcelona akan menyediakan perlindungan hukum bagi suporter tersebut, yang dipukuli oleh pihak kepolisian.

Anda dapat membahas topik dan berita secara lebih mendalam di forum "Kooora".



