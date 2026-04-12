Video: Sundowns Pulang dengan Kemenangan Berharga dari Jantung Tunisia atas Taraji

Sun Downs melangkah ke final Liga Champions Afrika setelah meraih kemenangan berharga atas tuan rumah Esperance (1-0) pada Minggu ini dalam leg pertama semifinal.

Satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut tercipta pada menit ke-51 melalui Brian Munez.

Kedua tim akan bertemu lagi seminggu kemudian di Afrika Selatan, di mana Sundowns kini lebih dekat untuk mencapai final, karena hasil imbang saja sudah cukup bagi mereka untuk lolos ke final untuk kedua kalinya berturut-turut.

Ini adalah kali pertama Sundowns meraih kemenangan atas Taraji di Tunisia setelah lima pertandingan sebelumnya, di mana mereka imbang tanpa gol dalam tiga di antaranya dan kalah dalam dua pertandingan.

Ini juga merupakan kali pertama tim Afrika Selatan tersebut mencetak gol ke gawang Taraji di Tunisia sejak Agustus 2000, saat mereka kalah dengan skor 3-2.

Sun Downs mencapai final musim lalu sebelum kalah dari Pyramids dari Mesir, sementara Taraji juga kalah di final musim sebelumnya melawan Al Ahly.

Tim Raja Maroko kini juga semakin dekat untuk mencapai final, setelah mengalahkan Nahda Berkane dengan skor 2-0.