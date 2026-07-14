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Video: Spanyol mengalahkan Prancis dan lolos ke final Piala Dunia

France vs Spain
France
Spain
World Cup
Prancis
Spanyol
AS

La Roja menanti pemenang dari pertandingan antara Argentina dan Inggris

Spanyol memastikan tempat di final Piala Dunia 2026, yang dijadwalkan pada Minggu mendatang, berkat kemenangan berharga atas Prancis dengan skor 2-0 dalam pertandingan semifinal yang digelar hari Selasa ini.

Spanyol unggul pada menit ke-22 melalui tendangan penalti yang dieksekusi oleh Mikel Oyarzabal, dan Pedro menggandakan keunggulan dengan gol kedua pada menit ke-58.



World Cup
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France
FRA
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TBD
TBD
World Cup
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Spain
ESP
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TBD
TBD

Spanyol pun menggagalkan Prancis untuk lolos ke final turnamen resmi untuk ketiga kalinya berturut-turut, setelah sebelumnya menang 2-1 di semifinal Euro 2024, dan 5-4 di semifinal Liga Bangsa-Bangsa Eropa 2025.



Pertandingan ini menunjukkan keunggulan yang jelas bagi Spanyol sejak awal, di mana mereka mengontrol dengan ketat pemain kunci Prancis, yang para bintangnya menghilang di babak pertama dan hanya sesekali menimbulkan ancaman.

Pada babak kedua, Spanyol melanjutkan dominasi mereka dan mencetak gol kedua, yang sangat mengguncang tim Prancis. Perubahan taktik yang dilakukan pelatih mereka, Didier Deschamps, tidak berhasil mengubah hasil pertandingan.

Spanyol akan menunggu pemenang pertandingan besok antara Inggris dan Argentina di final.

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