Video: Spanyol mengalahkan Austria dengan mudah... dan menanti laga sengit

Tim nasional Spanyol melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, setelah meraih kemenangan telak atas Austria dengan skor 3-0 pada Kamis malam.

Skor imbang tanpa gol tetap bertahan hingga Mikel Oyarzabal berhasil mencetak gol pertama untuk La Roja pada menit ke-36 setelah menerima umpan silang dari Cocorela.

Alex Baena nyaris memperbesar keunggulan La Roja dengan gol kedua menjelang akhir babak pertama, seandainya saja kiper Schlager tidak tampil gemilang.

Pedor Boro berhasil mencetak gol kedua pada menit ke-66 melalui sundulan keras, berkat umpan silang dari Alex Baína.

Mikel Oyarzabal kembali mencetak gol keduanya secara pribadi, sekaligus gol ketiga bagi timnas Spanyol, pada menit ke-89.

Timnas Spanyol akan menghadapi pemenang pertandingan antara Portugal dan Kroasia di babak 16 besar.