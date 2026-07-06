Video: "Sikap Orang Dewasa".. Tindakan mulia dari Vinícius terhadap Haaland setelah tersingkir

Vinícius Júnior, bintang tim nasional Brasil, mendapat pujian besar atas sikapnya terhadap Erling Haaland, penyerang Norwegia, setelah pertandingan antara kedua tim pada Minggu kemarin.

Haaland membawa Norwegia menyingkirkan Brasil dari babak 16 besar Piala Dunia, dengan mencetak dua gol untuk negaranya.

Meskipun para pemain Brasil diliputi kesedihan yang mendalam, terutama Vinícius yang merupakan pemain terbaik timnya di Piala Dunia ini, bintang Real Madrid tersebut tetap menunjukkan sportivitas yang tinggi.

Setelah pertandingan, Haaland tampil di hadapan media untuk membahas pertandingan tersebut, namun wawancara itu tiba-tiba terhenti karena kehadiran Vinícius Júnior.

Saat Haaland sedang berbicara, ia dikejutkan oleh Vinícius yang menghampirinya untuk berjabat tangan dan memberi selamat atas kemenangan tersebut, sebelum melanjutkan perjalanannya dan Erling kembali ke wawancara, sebuah gestur yang mendapat pujian luas di media sosial.







