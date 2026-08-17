Al Ahli Saudi memastikan tempatnya di babak 16 besar turnamen Piala Pelayan Dua Kota Suci, setelah menyingkirkan Al Anwar di babak 32 besar, dalam pertandingan yang menyaksikan keunggulan "Al Raqi" dan penguasaannya atas sebagian besar jalannya laga, di tengah performa gemilang pemain Armenia Edward Spertsyan yang berperan sebagai bintang dalam memimpin timnya menuju kelolosan.

Spertsyan menghantam tiang gawang di babak pertama

Al Ahli memasuki pertandingan dengan kuat, setelah pelatih asal Belanda Marino Pusic memutuskan mengandalkan sebagian besar pemain inti, dengan keinginan mengunci tiket kelolosan tanpa kejutan, yang memberikan timnya keunggulan jelas sejak menit-menit awal.

Meskipun banyaknya upaya Al Ahli sepanjang babak pertama, pertahanan Al Anwar dan penjaga gawangnya berhasil bertahan, tetapi Spertsyan sangat dekat untuk membuka skor dalam dua kesempatan, setelah melepaskan dua tembakan keras yang membentur tiang gawang, sehingga peluang menempatkan Al Ahli di depan pun lepas darinya.

Al Ahli melanjutkan tekanannya untuk membongkar pertahanan, sementara Al Anwar mengandalkan kerapatan pertahanan dan serangan balik, sehingga babak pertama berakhir tanpa gol meski keunggulan jelas berada di pihak "Al Raqi".

Sihir Spertsyan muncul di babak kedua

Dengan dimulainya babak kedua, Al Ahli terus mencari gol pertama, hingga tibalah menit ke-60 yang menyaksikan keunggulan diterjemahkan menjadi kenyataan, setelah Spertsyan berhasil memecahkan pertahanan Al Anwar dengan tembakan luar biasa yang tak mampu diatasi penjaga gawang, sehingga bola bersarang di jala dan pemain Armenia itu mengumumkan keunggulan timnya.

Spertsyan tidak berhenti pada gol, tetapi terus bergerak dan menciptakan bahaya, serta tampil dalam berbagai peran menyerang, untuk menegaskan nilainya sebagai salah satu pemain paling menonjol Al Ahli dalam pertandingan itu, setelah menjadi sumber ancaman paling utama ke gawang lawan sepanjang laga.

Dan pada menit ke-89, Spertsyan melengkapi kegemilangannya dengan menciptakan gol kedua bagi Al Ahli, setelah memberikan umpan indah kepada pemain Brasil Wanderson Galeno, yang tadi masuk sebagai pengganti, untuk mengubah bola ke dalam jala dan menggandakan keunggulan "Al Raqi".

Al Anwar memperkecil ketertinggalan, dan Al Ahli mengunci kelolosan

Meskipun pertandingan mendekati akhir, Al Anwar menolak menyerah, dan berhasil memperkecil ketertinggalan pada menit kedua waktu tambahan, setelah Reda Ben Sayeh menerima umpan yang menempatkannya berhadapan langsung dengan penjaga gawang Al Ahli, untuk menempatkan bola ke dalam jala dan mengembalikan sedikit ketegangan ke menit-menit terakhir.

Namun gol Al Anwar datang terlalu terlambat, dan tidak cukup untuk mengubah jalannya pertandingan, sehingga Al Ahli mempertahankan keunggulannya dan mengunci tiket kelolosan ke babak 16 besar Piala Pelayan Dua Kota Suci.

Dengan kemenangan ini, Al Ahli melanjutkan perjalanannya di turnamen dengan mantap, setelah memastikan hasil laga melawan Al Anwar berkat kegemilangan Spertsyan yang mencetak satu gol dan menciptakan gol lainnya, untuk menegaskan bahwa tim memiliki banyak solusi menyerang yang mampu membuat perbedaan dalam turnamen sistem gugur.