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FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Video: Sihir Barcelona Membalikkan Keadaan atas Rayo Vallecano

Barcelona
Rayo Vallecano
LaLiga
Spanyol

Barcelona berhasil membalikkan keadaan atas Rayo Vallecano dalam pertandingan kedua tim yang tengah berlangsung pada pekan ketiga Liga Spanyol

Rayo Vallecano memberikan tekanan besar kepada Barcelona di awal pertandingan setelah Sergio Camello mencetak gol pertama bagi tim tamu pada menit ke-12.

Balasan Barcelona atas Rayo Vallecano datang dengan cepat, di mana Lamine Yamal dan Raphinha mencetak dua gol pada menit ke-19 dan ke-21 secara berurutan.

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Barcelona untuk sementara menempati posisi kelima sebelum pertandingan dalam klasemen Liga Spanyol dengan koleksi 6 poin, sedangkan Rayo Vallecano berada di peringkat ke-16 dengan koleksi satu poin.

Real Madrid berada di puncak klasemen La Liga dengan koleksi 9 poin.

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