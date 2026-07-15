Video: Setelah perayaan yang meriah... Raja Spanyol memutuskan untuk menghadiri final Piala Dunia

Raja Spanyol Felipe VI bersiap untuk bertolak ke Amerika Serikat guna menghadiri final Piala Dunia 2026, yang dijadwalkan berlangsung Minggu mendatang di Stadion East Rutherford, pinggiran kota New York.

Istana Kerajaan, hari Rabu ini, dalam pernyataan yang dilansir surat kabar "Sport" Spanyol, menegaskan bahwa Raja akan menghadiri pertandingan tersebut bersama keluarganya, dengan mengatakan: "Keempatnya akan pergi," merujuk pada Raja Felipe VI, istrinya Ratu Letizia, serta kedua putri mereka, Putri Leonor dan Putri Sofia.

Kehadiran keluarga kerajaan ini terjadi setelah tim nasional Spanyol lolos ke final berkat kemenangan meyakinkan atas Prancis dengan skor 2-0 di semifinal yang digelar Selasa malam di Texas, sehingga kini hanya tinggal selangkah lagi untuk meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka, di mana pemenangnya akan menghadapi pemenang antara Argentina dan Inggris.

Pelatih tim nasional Spanyol, Luis de la Fuente, mengungkapkan setelah pertandingan bahwa ia menerima panggilan telepon dari Raja Felipe VI. De la Fuente mengatakan: “Merupakan kehormatan besar bahwa Raja kami menelepon kami dan terus menunjukkan perhatian serta dukungannya. Kami lah yang menciptakan kebahagiaan bagi seluruh negara.”

Raja tersebut menyaksikan pertandingan semifinal bersama keluarganya di Barcelona, dan muncul dalam sebuah video yang beredar di mana ia merayakan dengan penuh antusiasme bersama istri dan putri-putrinya setelah gol yang memastikan lolosnya tim ke final.