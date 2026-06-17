Video: Setelah mencetak hat-trick... Henry: Messi dan pria ini seolah-olah datang dari bulan!

Legenda Prancis, Thierry Henry, memuji penampilan Lionel Messi dalam kemenangan Argentina atas Aljazair pada laga pembuka Piala Dunia 2026, sambil menegaskan bahwa kapten La Albiceleste dan Cristiano Ronaldo berada di kelas yang sama sekali berbeda dari pemain lainnya.

Messi mencetak 3 gol "hat-trick" yang membawa Argentina mengalahkan Aljazair dengan skor 3-0, Rabu dini hari, sehingga memuncaki daftar pencetak gol terbanyak turnamen ini sejak awal dan terus menorehkan sejarah di Piala Dunia.

"Dengarkan lagi, pria ini dan pria yang akan bermain besok (Cristiano)... Keduanya seolah datang dari bulan," kata Henry saat tampil di jaringan "Fox Sports".

Ia menambahkan: “Argentina juga mengingatkan kita bahwa mereka masih merupakan juara bertahan. Kita tidak boleh melupakannya.”

Bintang Prancis itu melanjutkan: “Tapi Leo berbeda… Ini soal yang sama sekali berbeda.”

Henry juga tidak lupa menyinggung rival abadinya, Cristiano Ronaldo, dengan mengatakan: “Seperti yang kami katakan sebelum kembali dari jeda… Ronaldo, sekarang giliranmu.”

Pernyataan Henry itu muncul setelah malam bersejarah bagi Messi, yang mencetak hat-trick pertamanya dalam kariernya di Piala Dunia, sekaligus menambah koleksi golnya menjadi 16 gol di turnamen ini, menyamai rekor sebagai pemain dengan gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia.

Ronaldo bersiap untuk memulai perjalanannya bersama Portugal di edisi kali ini dengan menghadapi Kongo, di tengah antusiasme besar para penggemar yang ingin mengetahui respons sang bintang Portugal terhadap penampilan luar biasa yang ditunjukkan oleh rival abadinya, Messi, pada babak pertama.

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