Video: Setelah Almirón... Pemain baru diusir dari lapangan berdasarkan "Aturan Vinícius"

Piero Hinkapi, bek tim nasional Ekuador, menerima kartu merah langsung saat timnya kalah 0-2 dari Meksiko di babak 32 besar Piala Dunia 2026, setelah melanggar salah satu peraturan baru yang diterapkan oleh Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) dalam turnamen tersebut.

Pengusiran Henkapie, bek Arsenal, terjadi pada masa tambahan waktu pertandingan yang menandai tersingkirnya timnas Ekuador dari Piala Dunia, setelah ia terlibat pertengkaran dengan penyerang Meksiko, Santiago Jiménez.

Selama insiden tersebut, Henkapie menutup mulutnya saat berbicara dengan lawannya, yang membuat Jimenez langsung mendatangi wasit asal Slovenia, Slavko Vintic, dan meminta agar tayangan ulang diperiksa.

Setelah memeriksa rekaman melalui teknologi Video Assistant Referee (VAR), wasit memutuskan untuk langsung mengeluarkan kartu merah kepada bek Ekuador tersebut, menjadikannya pemain kedua yang diusir dari Piala Dunia 2026 akibat melanggar aturan baru yang melarang menutup mulut selama konfrontasi atau percakapan di dalam lapangan.

Aturan ini dikenal di media sebagai “Aturan Vinícius”, setelah Vinícius Júnior, bintang Real Madrid, menjadi pemicu diberlakukannya aturan tersebut setelah menuduh Gianluca Prestiani, pemain Benfica, melontarkan kata-kata rasis sambil menutup mulutnya.

Sebelumnya, pemain asal Paraguay Miguel Almirón, mantan pemain Newcastle United, juga menerima sanksi yang sama selama pertandingan timnas negaranya melawan Turki di babak penyisihan grup, setelah ia menutup mulutnya saat berbicara dengan salah satu pemain.

Saat itu, FIFA menjatuhkan sanksi skorsing satu pertandingan kepada Almirón, yang membuatnya tidak bisa bermain melawan Australia, sebelum akhirnya kembali bermain bersama Paraguay dalam pertandingan melawan Jerman, yang dimenangkan timnas negaranya melalui adu penalti.

Sedangkan bagi Hinkapi, sanksi skorsing tersebut tidak akan berdampak pada perjalanan timnas Ekuador di turnamen ini, karena perjalanan mereka secara resmi telah berakhir dengan tersingkirnya mereka di babak 32 besar setelah kekalahan dari tuan rumah.