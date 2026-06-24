Video: Seperti Haaland yang hebat... Ferdinand mengejek para pengkritik Ronaldo: Diamlah

Rio Ferdinand tidak pernah menyembunyikan kekagumannya terhadap Cristiano Ronaldo maupun persahabatannya dengan sang pemain. Kemarin, Selasa, setelah menyaksikan temannya itu mencetak dua gol ke gawang Uzbekistan, mantan bek Manchester United itu tak bisa menahan perasaannya terhadap mantan rekan setimnya di Setan Merah.

Ferdinand pun mengunjungi platform X dan memposting beberapa pesan untuk merayakan penampilan kapten timnas Portugal tersebut, yang sekali lagi meninggalkan jejaknya di Piala Dunia.

Reaksi pertamanya muncul setelah gol pembuka yang dicetak Ronaldo. Ferdinand merangkumnya dengan seruan: “Hidup Ronaldo!”.

Kemudian, setelah gol kedua Nuno Mendes, ia beralih ke nada sarkastis dengan mengatakan: “Tapi Cristiano bukan pemain tim.” Pesan tersebut merujuk pada kritik yang selalu menghantui Cristiano Ronaldo: bahwa ia tidak mengizinkan rekan-rekannya untuk mengambil tendangan bebas.

Setelah gol kedua Cristiano, Ferdinand menyertakan enam emoji tertawa dengan pesan singkat: “Dan satu gol lagi!”.

Ia tidak perlu lebih dari itu untuk menjelaskan apa yang dilihatnya: seorang pemain berusia 41 tahun yang terus tampil di mana pun ia seharusnya berada, di Piala Dunia, bersama Portugal, dan pada malam yang kembali memicu perdebatan mengenai kebugarannya.

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Surat kabar Marca mengomentari “pembelaan Ferdinand” terhadap Ronaldo melalui pesan-pesan tersebut, dan menyebutkan bahwa ia kemudian mengunggah sebuah video di mana kali ini ia berbicara dengan nada serius, sambil berkata: “Cristiano! Ya Tuhan, inilah yang dia lakukan dengan sungguh-sungguh: Cristiano Ronaldo telah meninggalkan jejaknya di edisi Piala Dunia ini. Dan tahukah kalian? Bagi para skeptis... bagaimana kalian bisa meragukan seorang pria yang sedang menuju 1.000 gol? Pemain Portugal dengan gol terbanyak di Piala Dunia: Dia baru saja melampaui sang legenda Eusébio."

Dia menambahkan: “Satu-satunya pemain yang masih hidup yang mencetak gol di enam edisi Piala Dunia. Mengatakan bahwa pria ini sudah benar-benar habis, bahwa dia tidak boleh bermain, bahwa dia merugikan tim, dan sebagainya… Tidak banyak penyerang di planet ini yang bergerak seperti ini. Waktu yang tepat, momen yang pas untuk berlari lalu menendang seperti itu. Lalu gol kedua: seorang pria berusia 41 tahun berlari di belakang barisan pertahanan muda, di Piala Dunia, untuk mencetak gol layaknya Haaland. Haaland yang hebat.”

Ferdinand melanjutkan: “Mari kita nikmati para pemain ini. Jangan mengkritik mereka, mari kita nikmati permainan mereka! Dan saya suka melihat hal ini. Dan tahukah kalian? Bagi mereka yang membenci hal ini...”, dan bagian akhir diiringi tawa, saat Ferdinand menatap langsung dan berteriak sambil tertawa kepada mereka yang telah memperdebatkan posisi Cristiano di Portugal selama beberapa waktu dan berkata: “Diam!”

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