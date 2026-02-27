Diterjemahkan oleh

VIDEO: 'Saya tidak di sini untuk memberi nasihat kepada Mikel Arteta' - Pep Guardiola yang tampak kesal membalas dengan tajam kepada wartawan terkait pertanyaan tentang gelar Premier League Arsenal

Pep Guardiola yang tampak bingung menanggapi pertanyaan seorang jurnalis yang berkaitan dengan upaya Mikel Arteta untuk meraih gelar Premier League pertamanya sebagai manajer, sambil menegaskan bahwa ia tidak menghadiri konferensi pers pra-pertandingan untuk memberikan saran kepada manajer Arsenal. Manchester City akan menghadapi Leeds pada Sabtu malam dalam upaya untuk memperkecil selisih poin di puncak klasemen menjadi dua poin, sementara Arsenal tidak bertanding hingga Minggu, saat mereka menjamu Chelsea.