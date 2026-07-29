Otoritas peradilan olahraga di Brasil mengambil keputusan luar biasa setelah salah satu cedera paling brutal musim ini, ketika menjatuhkan sanksi yang tidak biasa kepada bek Inter Porto Alegre, Victor Gabriel.

Usai menganalisis insiden yang terjadi pada menit ke-13 babak kedua dalam laga yang mempertemukan Inter dan Cruzeiro, dalam pekan kesembilan belas Liga Brasil, yang berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan Cruzeiro, Mahkamah Agung Peradilan Olahraga mengaitkan durasi hukuman Gabriel dengan waktu pemulihan pemain yang mengalami cedera.

Surat kabar Marca menyebutkan, "Mahkamah Agung Peradilan Olahraga di Brasil mengeluarkan keputusan untuk menskors bek Victor Gabriel, pemain klub Inter Porto Alegre, hingga penyerang Gabriel Beck, pemain klub Cruzeiro, kembali menjalani latihan, sebagai hukuman atas tekel keras yang dilakukannya terhadap pemain tersebut." Keputusan ini dikeluarkan oleh Komisi Disiplin Keenam yang bernaung di bawah mahkamah tersebut.

Dalam laga itu, sang bek diusir dengan kartu merah langsung karena menggunakan kekuatan berlebihan saat berebut bola.

Meskipun pemain Cruzeiro pada awalnya ditandu keluar lapangan dengan luka di kakinya, pemeriksaan medis lanjutan memastikan bahwa ia mengalami patah tulang di kaki kiri, yang mengharuskannya menjalani operasi.

Para anggota komisi menilai bahwa hukuman yang biasa diterapkan dalam kasus kekerasan, yang berkisar antara skorsing satu pertandingan hingga enam pertandingan, tidak memadai mengingat parahnya cedera tersebut.

Karena sang penyerang menjadi tidak mampu berkompetisi akibat cedera, para hakim memutuskan untuk menerapkan tindakan yang diperluas, yang membuat pelaku tetap diskors hingga pemain yang cedera diizinkan untuk kembali menjalani latihan, dengan batas maksimal 180 hari.

Di luar skuad: Tur Asia menyelimuti masa depan bintang City dengan keraguan

Penyesalan mendalam dan penetapan durasi cedera

Setelah keputusan peradilan tersebut dikeluarkan, Victor Gabriel tidak akan diizinkan untuk kembali bermain kecuali setelah tim medis memastikan bahwa Gabriel Beck telah kembali menjalani latihan reguler bersama timnya, sesuatu yang diperkirakan akan terjadi dalam tiga atau empat bulan.

Selama sidang yang digelar pada hari Selasa, Victor Gabriel dengan berlinang air mata menyatakan kepada para anggota mahkamah bahwa ia tidak memiliki "niat apa pun" untuk menyakiti lawannya, dan bahwa ia menghabiskan hari-hari terakhir dengan berdoa untuknya.

Ia berkata, "Saya menghabiskan malam-malam dengan terjaga berdoa untuknya. Saya memohon maaf dengan sepenuh hati kepada seluruh pendukung Cruzeiro."

Bergabungnya Beck ke skuad Cruzeiro dari klub Los Angeles Galaxy telah diumumkan pada 7 Juli, dan laga saat ia mengalami patah tulang itu merupakan pertandingan pertamanya sebagai pemain inti di tim tersebut.

Keputusan ini juga menjadi pukulan telak bagi klub Internacional, yang kehilangan seorang pemain inti yang telah mapan pada fase krusial musim ini.

Tim Porto Alegre tengah melalui fase yang genting secara olahraga, di mana mereka menempati peringkat keenam belas di Liga Brasil, di tepi zona degradasi, dan telah menderita empat kekalahan beruntun.

Baca juga: Luka mata rantai terlemah dalam proyek Maroko, Lekjaa membunyikan alarm bahaya

