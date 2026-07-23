Video: Sang juara dunia muncul, kunjungan mengejutkan ke latihan Barcelona

Latihan Barcelona hari Kamis ini di kota olahraga Joan Gamper, sebagai persiapan menyambut dimulainya musim baru, pada Agustus mendatang, menghadirkan tamu kejutan.

Eric Garcia, pemain Barca yang menjadi juara Piala Dunia bersama timnas Spanyol, hadir di fasilitas Barcelona untuk menyapa rekan-rekannya sebelum memulai liburannya.

Bek tengah asal Catalunya itu, yang tampil untuk kali pertama di Piala Dunia pada menit-menit akhir laga final melawan Argentina, merupakan salah satu dari delapan pemain Barcelona yang memenangi Piala Dunia 2026.

Garcia disambut dalam latihan Barcelona dengan ucapan selamat dan pelukan, serta diberi ucapan selamat oleh pelatih kepala asal Jerman, Hansi Flick, sebagaimana dilakukan oleh banyak pemain tim seperti Gerard Martin, Marc Casado, Hector Fort, dan Roony Bardghji, dalam suasana akrab di lapangan Stadion Sant Joan Despi.

Kehadiran Garcia menjadi hal yang paling menonjol dalam sesi latihan yang kembali diisi oleh pelatih asal Jerman itu dengan sejumlah pemain Barcelona Atletic dan tim muda (Juvenil A) mengingat absennya sejumlah besar pemain internasional.







