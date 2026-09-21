Dalam pemandangan baru yang mencerminkan besarnya popularitas Mohamed Salah di Turki, sebongkah batu sederhana yang diduduki bintang Mesir itu selama salah satu jalan-jalannya di kota Trabzon berubah menjadi daya tarik bagi para turis dan pendukung, setelah para pengunjung mulai berdatangan untuk berfoto dan meniru pose yang ditampilkan kapten timnas Mesir tersebut.

Kisah ini bermula ketika Salah mengunggah foto-foto dari kunjungannya ke dataran tinggi "Kurtdere" di Provinsi Trabzon, di timur laut Turki, yang memperlihatkannya duduk di atas salah satu batu di kawasan itu.

Foto-foto itu tidak lewat begitu saja, karena dengan cepat menyebar melalui platform media sosial, sebelum para pendukung dan turis mulai mengunjungi lokasi tersebut untuk mencari batu yang diduduki sang pemain.

Warga Turki menamai batu itu "Salahtaşı", sebuah kata yang berarti "batu Salah" dalam bahasa Turki, sehingga dalam waktu singkat berubah dari batu biasa di tengah dataran tinggi menjadi sebuah landmark yang terkait dengan bintang Mesir itu.

Menurut situs "Al Jazeera" media Turki menyoroti sejumlah reaksi lucu dari warga kawasan tersebut, di mana seorang jurnalis bertanya kepada pemilik sebuah fasilitas di dekatnya apakah mungkin mengubah nama kawasan itu menjadi "dataran tinggi Salah", dan ia menjawab sambil tertawa bahwa ini adalah fasilitas "Subaşı" miliknya.

Dalam momen lain, pemilik sebuah toko yang terletak di dekat batu itu menyampaikan pesan spontan kepada Mohamed Salah, mengundangnya untuk berkunjung, seraya mengatakan bahwa ia berharap sang pemain datang untuk menemuinya dan menikmati secangkir teh bersamanya.

Seiring terus berdatangannya para pengunjung, platform-platform Turki mulai membagikan video yang menjelaskan jalan menuju kawasan pegunungan yang dikunjungi Salah, sementara sejumlah laporan menyebutkan pemasangan papan penunjuk arah untuk membantu mereka yang ingin sampai ke lokasi dan berfoto di "batu Salah".

Fenomena ini muncul tak lama setelah kemilau Mohamed Salah dengan seragam Trabzonspor, ketika ia membawa timnya meraih kemenangan besar atas Galatasaray dengan skor 4-0, mencetak tiga gol dan memberikan satu assist, hingga menjadi buah bibir media dan suporter Turki.