Para pendukung Trabzonspor tidak hanya berpuas diri dengan merayakan kedatangan bintang Mesir Mohamed Salah, tetapi mereka justru dengan cepat menaikkan ambisi mereka, dengan menuntut manajemen klub untuk merampungkan kesepakatan baru berkelas.

Selama kerumunan perayaan yang menyusul kedatangan Salah di Turki menjelang penandatanganan kontraknya secara resmi, para pendukung klub Turki itu menyerukan yel-yel yang mencuri perhatian, yang berbunyi: "Suporter sudah gila.. kami ingin Messi!", sebagai isyarat keinginan mereka untuk melihat kapten timnas Argentina itu mengenakan seragam tim.













Yel-yel ini muncul setelah kesepakatan bersejarah yang berhasil dirampungkan Trabzonspor dengan merekrut Salah, yang menimbulkan gaung luas di dalam dan luar Turki, serta menyulut antusiasme para pendukung klub yang kini mulai bermimpi tentang lebih banyak kesepakatan besar.

Meski yel-yel para suporter itu muncul dalam suasana antusiasme dan perayaan, hal itu mencerminkan besarnya kepercayaan diri yang diperoleh para pendukung Trabzonspor setelah keberhasilan manajemen klub merampungkan salah satu kesepakatan paling menonjol di bursa transfer musim panas.

Sejumlah laporan Turki menyebutkan bahwa Trabzonspor telah meyakinkan Salah untuk menandatangani kontrak berdurasi dua musim, sementara ia akan diperkenalkan kepada publik dan media, besok Kamis setelah menjalani tes medis.