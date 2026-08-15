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Video: Salah mengawali perjalanannya bersama Trabzon dengan kegagalan dini

Kasimpasa vs Trabzonspor
Kasimpasa
Trabzonspor
Super Lig
M. Salah
Turki
Mesir

Trabzonspor mengawali perjalanannya di Liga Super Turki pada Sabtu malam dengan hasil imbang 1-1 saat bertandang ke markas Kasimpasa.

Savgiolo mencetak gol keunggulan bagi Trabzonspor pada menit ke-43 melalui tembakan indah yang bersarang di gawang tuan rumah.

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Namun, Kasimpasa mendapatkan penalti yang dieksekusi dengan sukses oleh pemainnya, Adrian Beniedzak, pada menit ke-55.

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Kasimpasa
KAS

Pertandingan ini menyaksikan penampilan perdana bintang Mesir Mohamed Salah bersama klubnya, Trabzonspor, setelah bergabung dengan tim tersebut musim panas ini.

Salah memulai pertandingan dari bangku cadangan sebelum masuk pada menit ke-58 menggantikan rekannya, Methan Memaroglu.

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Salah langsung berhasil menciptakan ancaman begitu masuk lapangan, di mana ia nyaris menciptakan gol dari umpan silang berbahaya pada menit ke-70.

Pada menit ke-77, pemain Mesir itu mendapatkan peluang emas untuk mencetak gol setelah melepaskan tembakan keras yang melintas di samping tiang gawang.

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