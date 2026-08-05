Mohamed Salah membakar antusiasme para pendukung Trabzonspor bahkan sebelum penandatanganan resminya, setelah mendapat sambutan massa yang belum pernah terjadi sebelumnya begitu tiba di Turki, pada Rabu hari ini, dalam sebuah transfer yang diperkirakan akan mencatatkan sejarah bagi klub dan Liga Turki.

Kapten timnas Mesir itu lebih dulu tiba di Istanbul, sebelum menuju kota Trabzon untuk merampungkan proses transfer resminya, di mana ribuan pendukung berkumpul menyambutnya di Bandara Ataturk, dalam pemandangan yang mencerminkan besarnya antisipasi terhadap transfer ini. Salah pun berinteraksi dengan para pendukung yang meneriakkan namanya dan bersorak untuknya, sembari menyampaikan pesan pertamanya sejak kedatangannya, di tengah suasana penuh perayaan yang mengiringi penampilan perdananya dengan jersey klub, menurut video yang dipublikasikan surat kabar Turki Fotomac melalui akunnya di platform X.

Sejumlah detail transfer, terutama nilai finansial kontrak dan waktu acara perkenalan resmi, masih dinantikan, menunggu pengumuman dari pihak Trabzonspor dalam beberapa jam ke depan, sementara sejumlah laporan Turki menyebutkan bahwa bintang Mesir itu akan menandatangani kontrak berdurasi dua tahun.

Transfer Salah dipandang sebagai salah satu kesepakatan terbesar dalam sejarah Liga Turki, mengingat status global yang dimiliki bintang Mesir tersebut, serta dorongan besar yang dibawa kepindahannya bagi ambisi klub di dalam Turki maupun di panggung Eropa.

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