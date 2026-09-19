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Kasimpasa SK v Trabzonspor - Turkish Super League 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Video: Salah Kembali Bersinar dan Guncang Takhta Galatasaray

Trabzonspor vs Galatasaray
Trabzonspor
Galatasaray
Super Lig
M. Salah
Turki
Mesir

Pemain Mesir, Mohamed Salah, meledak dalam urusan mencetak gol bersama klubnya, Trabzonspor, saat menjamu Galatasaray, dalam laga puncak pekan ketujuh Liga Super Turki, Sabtu malam.

Sang Firaun Mesir tak menunggu lama. Lewat serangan balik pada menit keempat, Salah melesat membawa bola dari sekitar tengah lapangan, berhadapan satu lawan satu dengan kiper Ugurcan Cakir, lalu dengan sukses menaklukkan gawang.

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Pada menit ke-39, Mohamed Salah menciptakan gol kedua bagi tuan rumah, yang diselesaikan oleh Nuh Saviolo.

Mohamed Salah kembali beraksi pada menit ke-44 untuk mencetak gol pribadi keduanya, sekaligus gol ketiga bagi Trabzon, setelah umpan istimewa dari Francolino, hingga babak pertama berakhir dengan keunggulan Trabzon 3-0.

Super Lig
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Galatasaray
GAL
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Kasimpasa
KAS

Mohamed Salah pun mencapai gol keenamnya di Liga Turki bersama Trabzon, setelah sebelumnya mencetak satu gol ke gawang Umit Sportif dan Genclerbirligi, serta dua gol ke gawang Istanbul Basaksehir.

Trabzonspor berharap dapat meraih kemenangan pertamanya bersama pelatih baru asal Jerman, Thomas Reis, sementara Galatasaray berupaya meraih kemenangan demi terus memuncaki klasemen Liga Turki sendirian.

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