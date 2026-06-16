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FBL-WC-2026-MATCH17-FRA-SENAFP

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Video: Sahabat Rahasia Prancis Menyelamatkan Les Bleus dari Senegal

France vs Senegal
France
Senegal
World Cup
N. Jackson
Prancis
Senegal
AS

Adegan dari Senegal yang terulang kembali setelah seperempat abad

Tiang gawang sekali lagi membuktikan dirinya sebagai sahabat tak terlihat yang menyelamatkan Les Bleus, hal ini ditegaskan dalam pertandingan rekan-rekan Kylian Mbappé pada Selasa malam melawan Senegal.

Timnas Prancis mengalahkan Singa Teranga dengan skor 3-1, dalam pertandingan pertama Grup 9 yang juga diikuti oleh Irak dan Norwegia.

Pertandingan ini menyuguhkan momen menegangkan pada menit ke-25, ketika penyerang Senegal, Nicolas Jackson, nyaris mengubah jalannya pertandingan sepenuhnya, namun tendangannya membentur tiang kanan gawang kiper Manian, sehingga skor babak pertama tetap 0-0, sebelum Prancis unggul 3-1 di babak kedua.

Menurut Opta: “Mist dan tiang gawang telah menyelamatkan timnas Prancis sebanyak lima kali sejak dimulainya Piala Dunia 2022, dan enam kali sejak 2018, yang merupakan angka tertinggi dalam kedua kasus tersebut.”

World Cup
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France
FRA
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Iraq
IRQ
World Cup
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Norway
NOR
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Senegal
SEN

Jaringan tersebut menambahkan: “Sebaliknya, ini baru kali kedua bola tim Senegal membentur mistar atau tiang gawang di Piala Dunia,” dan ironisnya, hal itu terjadi saat melawan… Prancis pada tahun 2002.

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