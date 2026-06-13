Video: Ronaldo tiba di Miami... dan bersiap menghadapi Piala Dunia dengan cara yang berbeda dari yang lain

Tim nasional Portugal telah tiba di kota Miami, Amerika Serikat, dipimpin oleh bintang Al-Nassr asal Saudi Arabia, Cristiano Ronaldo, dalam rangka mempersiapkan diri untuk bertanding di Grup 11 Piala Dunia 2026.

Ronaldo memulai persiapan akhir untuk turnamen ini dengan cara yang berbeda, di mana ia memanfaatkan jam-jam pertama setelah tiba di Amerika Serikat untuk bersantai dan beristirahat di pantai-pantai Miami, seperti yang terlihat dalam foto-foto yang diunggah "El Don" melalui akun Instagram-nya.

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Sementara itu, Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) merayakan kedatangan Ronaldo ke Amerika Serikat, dengan memposting video melalui akun resmi Piala Dunia, yang menampilkan bintang Portugal tersebut saat turun dari tangga pesawat.

FIFA mengomentari video tersebut dengan kalimat singkat: "Dia sudah tiba. CR7".

Portugal akan bertanding di Grup 11 bersama Republik Demokratik Kongo - yang akan dihadapi dalam pertandingan pertama pada Rabu malam mendatang - serta Kolombia dan Uzbekistan.

Ronaldo bermimpi memimpin tim "Para Pelaut" meraih gelar Piala Dunia pertamanya, setelah berperan besar dalam membawa Portugal meraih gelar Euro 2016 dan Liga Bangsa-Bangsa Eropa 2025.



