Bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten Al Nassr, tampil bersama para pemain tim untuk pertama kalinya sejak berakhirnya keikutsertaannya bersama timnas negaranya di ajang Piala Dunia 2026, di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Al Nassr menghadapi wakil Spanyol, Almeria, pada hari Selasa ini, dalam laga uji coba terakhirnya di pemusatan latihan luar negeri di ibu kota Portugal, Lisbon, sebelum dimulainya musim sepak bola baru 2026-2027.

Akun resmi klub Al Nassr di situs "X" mengunggah sebuah cuplikan video yang memperlihatkan antusiasme Ronaldo untuk menghadiri pertandingan tersebut, bersalaman dengan para pemain tim, serta dengan pelatih baru asal Australia, Ange Postecoglou, meski ia belum bergabung dengan sesi latihan.

Ini merupakan kali pertama bintang Portugal itu bertemu dengan para pemain dan pelatih Al Nassr, sejak berakhirnya perjalanannya di Piala Dunia 2026, pada 6 Juli lalu, dengan kekalahan dari Spanyol dengan skor tanpa balas, di babak 16 besar.

"Sang Don" dianggap sebagai satu-satunya pemain yang belum bergabung dengan sesi latihan Al Nassr setelah Piala Dunia, meski hampir genap sebulan telah berlalu sejak berakhirnya perjalanannya di Mondial.

Hal ini terjadi 4 hari sebelum penyelenggaraan pesta pernikahannya dengan pasangannya, Georgina Rodriguez, yang dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu mendatang, di Pulau Madeira, Portugal, menurut yang diungkapkan sejumlah laporan media sebelumnya.

Perlu diingat bahwa Ronaldo bergabung dengan Al Nassr pada Januari 2023, dan membawanya meraih gelar Liga Roshn Arab Saudi pada musim lalu, setelah puasa gelar selama 7 tahun, serta meraih gelar pencetak gol terbanyak kompetisi tersebut sebanyak dua kali.