Arsenal pulang membawa 3 poin berharga dari Stadion Diego Armando Maradona, usai mengalahkan tuan rumah Napoli dengan skor tipis 1-0, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya hari Rabu ini, pada matchday pertama fase liga Liga Champions Eropa.

Gol tunggal dicetak oleh Martin Odegaard pada menit ke-75, ketika Zubimendi mengumpankan bola kepada Odegaard di dekat tepi kotak penalti Napoli, dan sang kapten membiarkan bola itu lewat di depannya sebelum melepaskan tembakan keras dengan kaki kiri yang membentur tiang kiri dalam perjalanannya menuju gawang.









Arsenal menambah koleksi poinnya menjadi 3, menempati peringkat ke-12 di tabel klasemen dengan selisih gol dari tim-tim yang berada di atasnya, sementara Napoli masih tanpa poin di peringkat ke-30.

Arsenal mendominasi babak pertama, di mana mereka melepaskan 13 tembakan sehingga mencatatkan rekor baru bagi klub pada babak pertama dalam laga tandang di Liga Champions Eropa, menurut surat kabar "The Sun".

Arsenal mengambil inisiatif untuk menembus pertahanan lawan, sementara tim asuhan Allegri hanya menarik diri ke belakang dan mengandalkan serangan balik.

Saka menunjukkan sedikit kepiawaian pada peluang nyata pertama Arsenal, namun tendangan saltonya tidak menimbulkan masalah berarti bagi lawan sebelum umpan silangnya sampai kepada Eze yang meneruskannya dengan kepala kepada Merino, yang menyia-nyiakan peluang emas untuk memecah kebuntuan lewat sundulan dari jarak dekat.

Peluang juga sempat didapat oleh Politano dan De Bruyne bagi Napoli, tetapi keduanya tidak mampu menguji Raya secara serius.

Tepat di penghujung babak pertama, Odegaard mengumpankan bola kepada Saka, yang melaju dengan kencang namun gagal menemui sasaran karena tembakannya melambung di atas mistar.

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Pada babak kedua, jalannya pertandingan tetap sama, meski serangan-serangan lebih dekat ke kedua gawang, dengan keunggulan yang jelas bagi Arsenal.

Odegaard mencetak gol tunggal yang menambah kepercayaan diri para pemain Arsenal, yang berusaha mencetak gol tambahan, sementara Napoli berjuang menyamakan kedudukan namun sia-sia.

Pada masa tambahan waktu, Zubimendi melepaskan tembakan keras yang memantul langsung ke arah Havertz, yang menceploskannya ke gawang, namun gol itu dianulir karena offside sehingga pertandingan berakhir dengan kemenangan berharga bagi Arsenal dengan skor tipis 1-0.