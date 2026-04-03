Video: Rekor terus berlanjut... Ronaldo terus mengejar mimpinya dan mengancam tahta Toni

Bintang Portugal Cristiano Ronaldo, kapten tim Al-Nassr, terus menunjukkan penampilan gemilangnya bersama "Al-Alamy", setelah kembali bermain dan mencetak gol indah ke gawang Al-Najma pada Jumat malam ini, dalam laga pekan ke-27 Liga Profesional Roshen, sekaligus menegaskan perannya yang besar dalam mengantarkan timnya meraih kemenangan.

Ronaldo berhasil mencetak gol ke gawang tim tamu melalui tendangan penalti yang dieksekusi dengan apik pada menit ke-56 babak kedua.

"El Don" kembali mencetak gol keduanya dan gol keempat timnya pada menit ke-73, melalui tendangan keras, setelah menerima umpan apik dari Nawaf Bushel yang diselesaikannya dengan sangat cerdik ke gawang.

Dengan dua gol ini, Ronaldo menambah koleksi golnya menjadi 23 gol dan menempati posisi ketiga dalam daftar pencetak gol terbanyak Liga Roshen, di belakang penyerang Al-Qadisiyah asal Meksiko, Julian Kenonis (24), dan bintang Al-Ahli Jeddah asal Inggris, Ivan Toney (25).

Legenda Portugal ini terus mengejar impian mencapai 1.000 gol dalam karier sepak bolanya, di mana ia kini telah mencetak 967 gol.

Pertandingan ini menandai kembalinya Ronaldo ke lapangan setelah absen selama 34 hari akibat cedera otot paha belakang.







