Video: Rahasia Pertemuan Riyad Mahrez dan Lamine Yamal di Prancis

Pertemuan yang mempertemukan bintang Aljazair, Riyad Mahrez, dengan pemain muda Spanyol, Lamine Yamal, mencuri perhatian para penggemar sepak bola, setelah keduanya terlihat bersama saat liburan musim panas di kota Saint-Tropez, Prancis, hanya beberapa hari sebelum dimulainya musim sepak bola baru.

Kemunculan Lamine Yamal datang setelah musim panas yang luar biasa, usai membawa timnas Spanyol meraih gelar Piala Dunia 2026, melanjutkan torehan sejarahnya meski usianya belum menginjak sembilan belas tahun, dan itu hanya dua tahun setelah kontribusinya membawa "La Roja" menjuarai Piala Eropa 2024.

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Sementara itu, Riyad Mahrez tengah menghabiskan liburan musim panasnya setelah berakhirnya perjalanannya bersama Al Ahli Saudi, yang menyaksikan sejumlah kesuksesan besar di level benua, usai berperan dalam membawa tim meraih gelar Liga Champions Asia Elite dalam dua edisi beruntun, sementara semua pihak menantikan tujuan berikutnya sebelum dimulainya musim baru.

Kota Saint-Tropez yang terletak di French Riviera menjadi saksi pertemuan yang mempertemukan kedua bintang tersebut, di mana kota itu merupakan salah satu destinasi musim panas paling terkemuka bagi para selebritas dan bintang olahraga di seluruh dunia, berkat suasana wisatanya yang mewah.

Para pengguna media sosial pun beramai-ramai membagikan potongan video yang mengabadikan momen pertemuan tersebut, di mana Mahrez terlihat duduk di salah satu meja makan, sebelum Lamine Yamal menghampirinya dan keduanya berfoto "selfie" secara singkat di tengah suasana yang akrab.

Setelah pengambilan foto itu, Mahrez menyempatkan diri memeluk Yamal dalam momen yang mendapat sambutan luas dari para penggemar, sebelum bintang Spanyol tersebut langsung meninggalkan tempat itu, mengakhiri pertemuan singkat yang mempertemukan dua di antara bintang sepak bola dunia paling menonjol saat ini.



