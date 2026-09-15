Video: Prosesi perpanjangan kontrak Hamza Abdul Karim

Barcelona mengumumkan pada hari Selasa perpanjangan kontrak penyerang muda asal Mesir mereka, Hamza Abdelkarim, yang akan tetap membela klub Catalan itu hingga 30 Juni 2030.

Prosesi perpanjangan kontrak berlangsung di kantor Joan Laporta, presiden Barcelona, dengan kehadiran sang pemain.

Perpanjangan kontrak penyerang Mesir ini datang setelah penampilan gemilangnya selama masa persiapan musim panas, yang ia akhiri sebagai pencetak gol terbanyak Barcelona dengan koleksi 5 gol, di samping meraih menit-menit pertama penampilannya bersama tim utama di La Liga Spanyol melawan Rayo Vallecano.

Hamza sebelumnya telah bergabung dengan akademi Barcelona selama periode bursa transfer musim dingin, dan menandatangani kontrak hingga tahun 2029, yang mencakup klausul pelepasan senilai 15 juta euro, sebelum perkembangan besar yang ditunjukkan levelnya mendorong klub untuk bergerak memperpanjang kontraknya dan menaikkan nilai klausul pelepasan secara signifikan.

Menurut yang disebutkan oleh jurnalis Fabrizio Romano, klausul pelepasan dalam kontrak baru itu akan mencapai 150 juta euro.

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