Video: Prancis lolos dari jebakan Paraguay... dan harus menghadapi balas dendam Maroko

Tim nasional Prancis berhasil melaju ke perempat final Piala Dunia, setelah meraih kemenangan yang tidak mudah atas Paraguay dengan skor 1-0, dini hari Minggu ini.

Pertahanan tim Paraguay mampu menahan serangan Les Bleus selama 45 menit pertama, sehingga babak pertama berakhir dengan skor imbang tanpa gol.

Tekanan Prancis terus berlanjut, dan tim Prancis nyaris mencetak gol melalui tendangan Kony, namun kiper Orlando Gil berhasil menahannya pada menit ke-54.

Timnas Prancis kemudian mendapat tendangan penalti yang dieksekusi dengan sukses oleh Kylian Mbappé, sehingga membawa Les Bleus unggul pada menit ke-70.

Tim Paraguay berusaha menyamakan kedudukan, namun terhenti oleh pertahanan kokoh Prancis, sehingga pertandingan berakhir dengan lolosnya Les Bleus ke perempat final.

Timnas Prancis akan menghadapi laga sengit di perempat final melawan Maroko, yang menang 3-0 atas Kanada di babak 16 besar.

Maroko bertekad untuk membalas dendam kepada Prancis, yang mengalahkan "Singa Atlas" di semifinal Piala Dunia 2022 di Qatar.