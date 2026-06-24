Video... Pesulap Ghana kepada Harry Kane: Aku membebaskanmu!

Penyihir asal Ghana, Nana Kwaku Bonsam, kembali memicu kontroversi setelah melontarkan pernyataan baru yang menyasar bintang Inggris Harry Kane, kapten timnas The Three Lions.

Sebelumnya, Bonsam mengklaim bahwa ia akan mengendalikan Harry Kane selama pertandingan melawan Ghana pada putaran kedua Grup 12 Piala Dunia 2026 yang berlangsung kemarin, Selasa, untuk mencegahnya mencetak gol ke gawang "The Black Stars".

Kedua tim bermain imbang tanpa gol, sementara Harry Kane memiliki peluang emas di menit-menit akhir pertandingan, namun tendangannya melambung di atas mistar gawang.

Setelah pertandingan, Bonsam mengumumkan bahwa ia memutuskan untuk “membebaskan” Harry Kane, yang ia gambarkan sebagai “pengaruh spiritual” yang konon telah ia terapkan padanya sebelum kedua tim bertanding.

Selama pertandingan melawan Ghana, Kane hanya melakukan 19 sentuhan bola sepanjang pertandingan, angka terendah dalam kariernya bersama Inggris di turnamen besar dalam pertandingan di mana ia bermain penuh selama 90 menit.

Setelah pertandingan, Bonsam mengatakan dalam pernyataan yang disiarkan televisi dan dilansir situs Ghana Soccer Net: “Saya adalah dukun spiritual terkuat di dunia. Saya akan membebaskan Harry Kane sekarang agar dia bisa mencetak gol di pertandingan Inggris berikutnya.”

Para pengguna media sosial ramai membagikan video yang diunggahnya di akunnya, di mana ia mengklaim telah menghilangkan pengaruh spiritual dari sang pemain.

Timnas Ghana menampilkan performa pertahanan yang luar biasa di bawah asuhan pelatih Carlos Queiroz, di mana Gideon Mensah, Jerome Obokou, Jonas Adjitey, dan Marvin Sinaya berhasil menggagalkan serangan-serangan Inggris, serta mencegah Kane mencetak gol.

Timnas Inggris bersiap menghadapi Panama di laga terakhir, sementara Ghana akan berhadapan dengan Kroasia dalam pertandingan yang mungkin akan menentukan kelolosan kedua tim ke babak 32 besar.

Baca juga:

Video: Kane membuat semua orang tercengang... Apakah pesulap Ghana menepati janjinya?



Ringkasan putaran Piala Dunia: Sejarah membungkuk kepada Messi dan Ronaldo... serta penampilan luar biasa dari Salah dan kiper yang kurang dikenal