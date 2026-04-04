Video: Pertandingan seru selama 10 menit antara Barcelona dan Atlético Madrid

Sepuluh menit terakhir babak pertama dalam laga puncak pekan ke-30 La Liga antara Atlético Madrid dan tamunya Barcelona menyaksikan perubahan dramatis di Stadion Metropolitano.

Pertandingan dimulai dengan tekanan khas Atlético Madrid di kandang sendiri, namun keseimbangan tetap terjaga hingga menit-menit terakhir babak pertama.

Pada menit ke-39, Giuliano Simeone membuka skor untuk tuan rumah dan membawa Los Rojiblancos unggul.

Namun, tak butuh waktu lama hingga Barcelona membalas dengan cepat: pada menit ke-42, Marcus Rashford berhasil mencetak gol penyama kedudukan setelah menerima umpan matang dari Dani Olmo, memanfaatkan celah pertahanan di sisi kiri Atletico.

Saat penonton bersiap untuk istirahat, menit ke-45+7 menambah ketegangan: Nicolás González mendapat kartu merah, menambah tekanan pada tuan rumah dan mungkin mengubah susunan pemain pelatih Simeone untuk babak kedua.

Tim Catalan ini berusaha memperkuat posisi puncaknya di La Liga, serta memperlebar jarak dengan rivalnya Real Madrid dari 4 menjadi 7 poin setelah Los Blancos kalah 2-1 dari Real Mallorca pada sore ini.

