Video: Pernyataan Ammouta Membangkitkan Optimisme Menjelang Pertandingan Mesir dan Argentina

Malam ini, Selasa, perhatian para penggemar sepak bola tertuju pada pertandingan yang dinantikan antara tim nasional Mesir dan Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026, di tengah suasana optimisme setelah dukungan yang diterima tim Firaun dari pelatih asal Maroko, Al-Hussein Ammouta, manajer teknis Al-Ahly, yang mengungkapkan harapannya agar timnas Mesir dapat melanjutkan perjalanan bersejarahnya di turnamen ini.

Al-Ahly, yang dipimpin oleh Mahmoud Al-Khatib, sebelumnya telah mengumumkan penunjukan Wael Gomaa sebagai direktur sepak bola, menggantikan Walid Salah Al-Din, sebagai bagian dari staf teknis baru yang dipimpin oleh pelatih asal Maroko, Al-Hussein Ammouta, yang mengambil alih tanggung jawab teknis tim menggantikan pelatih asal Denmark, Jes Torup.

Dalam konferensi pers perkenalannya sebagai manajer teknis Al-Ahly, Ammouta mengatakan: “Saya ingin mengucapkan selamat kepada Mesir dan Maroko atas penampilan luar biasa mereka di Piala Dunia, dan saya berharap yang terbaik bagi tim nasional Mesir saat menghadapi Argentina, serta semoga mereka berhasil lolos ke babak perempat final.”

Timnas Mesir akan menghadapi laga berat melawan timnas Argentina, juara bertahan Piala Dunia, pada Selasa malam ini di Stadion Atlanta, dalam rangka babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Timnas Argentina berhasil lolos ke babak 16 besar dengan susah payah, setelah lolos dari kejutan besar melawan timnas Cape Verde, dan meraih kemenangan dramatis dengan skor (3-2) setelah melalui babak perpanjangan waktu.

Di sisi lain, timnas Mesir terus menorehkan sejarah di edisi turnamen kali ini, setelah mengalahkan timnas Australia melalui adu penalti dengan skor (4-2), menyusul berakhirnya waktu reguler dan perpanjangan waktu dengan skor imbang (1-1), sehingga tim Firaun memastikan tempat mereka di babak 16 besar.