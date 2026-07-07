Video: Pergi sambil menangis... Scaloni mundur dari wawancara televisi setelah pertandingan melawan Mesir

Pelatih tim nasional Argentina, Lionel Scaloni, tak bisa menahan air matanya setelah kemenangan dramatis atas Mesir dengan skor 3-2 di babak 16 besar Piala Dunia 2026, setelah ia memimpin “La Tango” dalam salah satu comeback paling menegangkan dalam sejarah turnamen tersebut.

Argentina sempat tertinggal dua gol hingga menit-menit akhir pertandingan, sebelum Cristian Romero memulai kebangkitan dengan mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan, kemudian Lionel Messi menyamakan kedudukan beberapa menit kemudian, sebelum Enzo Fernández mencetak gol penentu kemenangan di masa injury time, yang membawa timnas negaranya lolos ke babak perempat final.

Setelah peluit akhir dibunyikan, Scaloni tampil dalam wawancara langsung dengan saluran TyC Sports, namun ia tampak tak mampu melanjutkan pembicaraan karena sangat terharu; ia menyeka air matanya di siaran langsung, lalu meminta maaf kepada pembawa acara dan menepuk lengannya sebelum meninggalkan wawancara tanpa menyelesaikannya, sambil menggelengkan kepalanya—sebuah adegan yang mencerminkan betapa besarnya emosi yang ia rasakan setelah kemenangan bersejarah ini.

Pertandingan tersebut berlangsung di tengah suasana yang memanas, setelah para pemain timnas Mesir dan staf pelatihnya memprotes sejumlah keputusan wasit, terutama tuntutan mereka agar diberikan tendangan penalti sebelum serangan yang berujung pada gol kemenangan Argentina.

Scaloni bukanlah satu-satunya yang diliputi emosi setelah pertandingan; penyerang timnas Mesir, Mustafa Zico, terlihat menangis saat memberikan pernyataan dan menyerang wasit asal Prancis, François Litxer, sementara kapten Argentina, Lionel Messi, menangis kegirangan setelah lolos secara dramatis.

Dalam konferensi pers, Scaloni kembali berbicara tentang perasaannya, dan berkata: “Apa yang kami raih hari ini tidak kalah berharganya dari pencapaian apa pun yang pernah kami raih bersama tim nasional ini sebelumnya.”

Ia melanjutkan: “Saya menangis karena saya orang yang emosional, tetapi tim ini tidak akan pernah mengecewakan rakyat Argentina. Saya merasakan penderitaan yang sama dengan para suporter, tetapi itulah alasan saya ada di sini sebagai pelatih, untuk menjalani momen-momen seperti ini. Bagi setiap orang yang mencintai sepak bola, perasaan ini tak ternilai harganya.”