Video: Penonton Jepang Kembali Memukau Dunia Saat Melawan Belanda

Para pendukung Jepang menjadi sorotan selama pertandingan tim nasional mereka melawan Belanda, Minggu malam, dalam laga pembuka mereka di Piala Dunia 2026.

Timnas Jepang berhasil meraih hasil imbang yang menegangkan melawan Belanda (2-2) pada Minggu malam lalu di Arlington, Texas, dalam pertandingan putaran pertama Grup 6 Piala Dunia 2026.

Surat kabar "The Sun" melaporkan bahwa para pendukung Jepang mendapat pujian dan dijuluki sebagai "yang terbaik dalam permainan" setelah melakukan aksi yang membuat mereka menjadi salah satu pendukung paling populer di dunia pasca hasil imbang melawan Belanda.

Daichi Kamada mencetak gol penyeimbang yang dramatis pada menit ke-89 untuk mencegah kekalahan tim Asia Timur itu dalam pertandingan pembuka.

Gol penyama kedudukan kedua itu membangkitkan antusiasme para penggemar Jepang, namun mereka tetap memastikan untuk membersihkan semua kekacauan yang mereka buat beberapa menit kemudian.

Para pendukung datang ke tribun dengan membawa kantong sampah biru, lalu naik turun di antara tribun untuk mengumpulkan sampah.

Membersihkan stadion setelah pertandingan telah menjadi ciri khas para penggemar Jepang, yang melakukan hal yang sama sepanjang Piala Dunia 2022 di Qatar dan turnamen 2018 di Rusia.

Cuplikan momen tersebut beredar di media sosial, dan penggemar lain segera memujinya.

Seseorang menulis: "Penggemar terbaik dalam olahraga ini. Saya sangat senang mereka ada di kota saya."

Yang lain berkomentar: "Saya menyukai budaya Jepang. Ini adalah budaya yang penuh hormat, matang, dan peduli terhadap orang lain."

Yang ketiga berkomentar: "Segala hormat untuk para penggemar Jepang yang luar biasa. Mereka selalu melakukan ini saat bepergian ke luar negeri."

Seorang lagi berkata: "Ini adalah tindakan kecil, tetapi menunjukkan kebanggaan yang dibawa oleh rakyat Jepang ke mana pun mereka pergi."

Seorang lainnya menambahkan: "Orang Jepang adalah teladan dalam hal kesopanan."







