Video: Pemain Maroko diusir dari lapangan di Serie A

Cremonese kalah 1-2 dari tim tamu Bologna dalam laga pekan ke-31 Serie A.

Crimonese unggul lebih dulu pada menit ketiga melalui gol João Mário, sebelum memperbesar keunggulan pada menit ke-16 berkat gol Jonathan Ro.

Federico Bonazzola mencetak satu-satunya gol Cremonese pada menit (90+1) melalui tendangan penalti.

Pertandingan ini juga diwarnai insiden yang disayangkan, ketika pemain Cremonese asal Maroko, Youssef Malah, menyerang salah satu pemain Bologna tanpa adanya bola.

Setelah meninjau tayangan ulang video, wasit pertandingan mengeluarkan kartu merah kepada Malah pada menit (90+4).



Poin Bologna naik menjadi 45 poin di peringkat kedelapan, sementara poin Cremonese tetap di 27 poin di peringkat ke-17.

