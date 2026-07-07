Tim nasional Belgia tidak hanya menghancurkan Amerika Serikat dengan skor 4-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026, tetapi juga mengirimkan pesan provokatif langsung kepada Presiden AS Donald Trump, ketika sejumlah pemainnya menirukan “tarian ikoniknya” sebagai perayaan gol keempat yang dicetak oleh Romelu Lukaku, dalam adegan yang dianggap sebagai ejekan terang-terangan atas campur tangannya dalam kasus Folarin Balogun.

Laporan media menyebutkan bahwa perayaan tim Belgia tersebut merupakan respons atas campur tangan pribadi Trump kepada Presiden FIFA Gianni Infantino untuk mencabut skorsing Balogun, sebuah insiden yang memicu kontroversi global luas mengenai integritas kompetisi dan campur tangan politik dalam olahraga.

Video perayaan tersebut menyebar dengan sangat cepat di platform media sosial, di mana para pengikut menganggapnya sebagai “tamparan simbolis” bagi kubu Amerika beberapa hari setelah perdebatan sengit mengenai keabsahan partisipasi Balugun, yang tidak memberikan dampak berarti dalam pertandingan tersebut meskipun ada tekanan besar agar ia diturunkan.

Federasi Sepak Bola Belgia telah mengajukan beberapa banding resmi terhadap kelayakan Balugon, mengecam keputusan yang mereka anggap “melanggar peraturan FIFA”, sementara bocoran informasi mengenai tekanan dari Gedung Putih memicu perdebatan global mengenai politisasi sepak bola dan keberpihakan dalam keputusan internasional.

Para pemain Belgia memilih mengakhiri malam itu dengan sentuhan provokatif yang jelas, sebagai pesan bahwa keunggulan olahraga tidak dapat dipalsukan oleh tekanan politik, dan bahwa lapangan tetap menjadi wasit penentu, jauh dari campur tangan Gedung Putih atau koridor FIFA.