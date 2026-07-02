Mikel Oyarzabal membuka skor untuk tim nasional Spanyol saat melawan Austria, pada menit ke-36, Kamis malam ini, dalam pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Gol yang dicetak oleh penyerang Real Sociedad ini terjadi setelah gol sebelumnya yang dicetak oleh rekan setimnya, bek sayap Mark Cucurella, dianulir karena adanya kontak fisik antara beberapa pemain Spanyol dengan kiper Austria, Alexander Schlager.

Pemain berusia 29 tahun itu kembali mencetak gol ketiga untuk timnas negaranya pada menit ke-89, berkat umpan apik yang dikirimkan oleh Kokorela dari sisi kiri.

Dengan dua gol ini, Oyarzabal terus menunjukkan penampilan gemilangnya bersama "La Roja", di mana ia telah mencetak total 16 gol dalam 15 pertandingan terakhirnya bersama tim nasional.





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Gol Oyarzabal ini juga menjadi gol pertama Spanyol di babak gugur, sejak mencetak gol ke gawang Rusia pada babak 16 besar Piala Dunia 2018.

Spanyol lolos ke babak 32 besar setelah memuncaki grupnya dengan 7 poin, berkat dua kemenangan atas Arab Saudi (4-0) dan Uruguay (1-0), serta hasil imbang tanpa gol melawan Cape Verde, sementara Austria menempati posisi kedua di grupnya dengan 4 poin.



