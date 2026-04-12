Video| Kegilaan Serie A... Inter bangkit melawan Como dan mengamankan gelar juara

Inter Milan meraih kemenangan dramatis dan menegangkan atas tuan rumah Como dengan skor 4-3, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada Minggu malam di Stadion "Giuseppe Sinigaglia", dalam rangkaian pertandingan pekan ke-32 Serie A.

Como memulai pertandingan dengan kuat, membuka skor pada menit ke-36 melalui pemainnya, Alex Valle, sebelum Nico Baz memperbesar keunggulan tuan rumah dengan mencetak gol kedua pada menit ke-45.

Tepat sebelum akhir babak pertama, tepatnya pada menit ke-45+1, Marcos Toram berhasil memperkecil ketertinggalan untuk Inter, memberikan dorongan moral bagi timnya sebelum jeda.

Saat babak kedua dimulai, Marcus Thuram terus tampil gemilang, di mana ia segera menyamakan kedudukan pada menit ke-49, sehingga membawa pertandingan kembali ke titik awal.

Inter tidak puas dengan itu, melainkan terus menekan secara ofensif, hingga Denzel Dumfries berhasil mencetak gol ketiga pada menit ke-58, sebelum pemain yang sama kembali memperlebar keunggulan dengan gol keempat pada menit ke-72, memastikan keunggulan timnya.

Di menit-menit terakhir, Komo mencoba bangkit, dan Lucas da Cunha berhasil memperkecil ketertinggalan dengan mencetak gol ketiga dari tendangan penalti pada menit ke-89, namun itu tidak cukup untuk menghindari kekalahan.

Dengan kemenangan ini, Inter Milan semakin mendekati gelar juara Serie A, setelah mengumpulkan 75 poin di puncak klasemen, unggul 9 poin dari pesaing terdekatnya, Napoli.

Di sisi lain, perolehan poin Como tetap di angka 58 di posisi kelima, tertinggal dari Juventus yang berada di posisi keempat dengan 60 poin, serta dari Milan yang menempati posisi ketiga dengan 63 poin.