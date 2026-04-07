Video| "Dari Koin hingga Telur".. Lituania Melanggar Aturan Sepak Bola

Dalam pemandangan yang tak biasa di lapangan sepak bola, Liga Lituania menjadi sorotan selama akhir pekan, setelah tim wasit mengganti koin tradisional dengan tradisi rakyat yang terinspirasi dari suasana Paskah, dalam momen yang memadukan olahraga dan warisan budaya.

Sebelum dimulainya pertandingan Liga Utama, yang dikenal sebagai “A Lyga”, para wasit muncul di lingkaran tengah lapangan sambil membawa keranjang berisi telur Paskah berwarna-warni, sebuah langkah mencolok yang memecah kebiasaan prosedur pra-pertandingan. Alih-alih undian tradisional, kapten kedua tim diminta untuk mengikuti tantangan unik yang dikenal sebagai “Ketahanan Telur”.

Tantangan ini bergantung pada pemilihan satu telur oleh masing-masing kapten, sebelum memukulnya dengan telur lawan, dengan pemilik telur yang paling keras — yang tidak pecah — berhak memilih tendangan awal atau sisi lapangan, dalam tradisi yang mencerminkan aspek budaya populer di negara-negara Baltik.

Setelah krisis Maroko dan Senegal... Afrika berubah selamanya

Dari La Masia ke tribun… Apa yang terjadi dengan Hamza Abdelkarim?

Paris Saint-Germain mencuri gol Barcelona



Rekaman pengalaman ini dengan cepat menyebar di platform media sosial, terutama selama pertandingan puncak antara FK Žalgiris Vilnius dan FK Kauno Žalgiris, di mana kapten kedua tim terlihat berpartisipasi dalam tradisi ini dengan semangat sportif, di tengah antusiasme yang mencolok dari para penonton.

Menurut peraturan FIFA, undian dilakukan sebelum dimulainya setiap pertandingan menggunakan koin, di mana pemenangnya berhak memilih antara memulai permainan atau menentukan sisi lapangan pada babak pertama, yang menjadikan apa yang terjadi di Lituania sebagai pengecualian yang luar biasa dari kebiasaan, meskipun dalam konteks perayaan sementara.

Meskipun suasana meriah, tuan rumah tidak beruntung, karena tim FK Kauno Žalgiris berhasil menunjukkan keunggulannya di kandang lawan, meraih kemenangan telak 3-0 atas FK Žalgiris Vilnius, hasil yang menambah nuansa persaingan yang sengit pada hari yang luar biasa di lapangan-lapangan Lithuania.

Dua teka-teki mematikan yang menempatkan Arbeloa dalam masalah di hadapan Bayern Munich

Setelah bencana... nama mengejutkan mendekati kursi kepelatihan timnas Italia

"Kuburan Jerman"... Provokasi Spanyol yang dini memicu kemarahan Bayern Munich

