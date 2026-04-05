Video | Dari jarak 75 meter... Kiper mengejutkan semua orang dengan gol yang luar biasa

Kiper asal Yunani, Andreas Gianniotis, menjadi sorotan utama dalam kompetisi Liga Super Turki, setelah mencetak salah satu gol paling unik dan indah musim ini, sebuah momen yang akan lama terkenang di benak para penggemar.

Tim Kasımpaşa meraih kemenangan berharga atas tamunya, Kayseri Spor, dengan skor 2-0, dalam pertandingan yang digelar di Stadion Recep Tayyip Erdoğan, dalam rangkaian pertandingan pekan ke-28, namun hasilnya bukanlah hal terpenting... melainkan gol kedua yang tercipta dengan cara yang fantastis.

Gianniotis, yang berusia 33 tahun, mengalami momen luar biasa dalam karier sepak bolanya, setelah melepaskan tendangan dari jarak sekitar 75 meter pada menit ke-66, yang berubah menjadi gol menakjubkan yang menggetarkan gawang dan memanaskan tribun penonton.

Aksi tersebut bermula ketika bola sampai ke kiper asal Yunani itu dari rekan setimnya, Rodrigo Picao, lalu ia mencoba mengirimkannya dengan keras ke arah setengah lapangan lawan, namun hal yang tak terduga terjadi dengan cepat.

Kiper Kayseri Spor, Bilal Bayazit asal Belanda, salah memperkirakan arah bola, karena ia sedikit maju dari gawangnya, sehingga bola jatuh di depannya dan memantul secara mengejutkan, sebelum melambung dan masuk ke gawang dalam adegan yang mengejutkan semua orang.

Meskipun kegembiraan besar melanda Gianniotis atas gol langka ini, ia tidak melupakan rekan setimnya di posisi kiper, di mana ia menunjukkan empati yang jelas kepada Bayazit, menegaskan ikatan khusus yang menghubungkan para kiper.

Setelah pertandingan, ia berkata: "Saya melihat bola membentur tanah, lalu terkejut melihatnya masuk ke gawang. Saya sangat senang, tapi apa yang terjadi sulit bagi Bilal, dia kiper yang bagus. Kami sebagai kiper harus saling mendukung, jadi saya pastikan untuk menghiburnya."

Gol ini memiliki makna historis bagi kiper asal Yunani tersebut, karena ini merupakan gol pertamanya sepanjang karier profesionalnya yang telah mencakup 270 pertandingan, termasuk 92 laga bersama Kasimpaşa, klub yang ia bergabung pada musim panas 2023 setelah pindah dari Atromitos Yunani dengan status bebas transfer.

