Pembawa acara Amr Adib memicu reaksi luas di media sosial, setelah para pengguna membagikan cuplikan video dari episode acaranya "Al-Hikaya" yang ditayangkan pada Minggu malam, di mana ia memprediksi Mesir akan menang 3-0 atas Selandia Baru dalam ajang Piala Dunia 2026.

Saat berbicara sebelum pertandingan dimulai, Adib menyebutkan bahwa ia merasa angka tiga akan menjadi bagian dari pertandingan tersebut, tanpa dapat menjelaskan secara pasti hubungan apa yang dimaksud.

Ia berkata: “Saya tidak tahu mengapa saya terus melihat angka tiga sejak pagi ini. Apakah itu akan menjadi jumlah gol dalam pertandingan? Apakah timnas Mesir akan mencetak tiga gol? Saya tidak tahu, dan mungkin tiga pemain akan menampilkan sesuatu yang istimewa.”

Beberapa jam setelah pernyataan tersebut, timnas Mesir berhasil meraih kemenangan penting atas timnas Selandia Baru dengan skor 3-1, pada putaran kedua babak penyisihan grup, sehingga pernyataan Adib menjadi sorotan luas di kalangan suporter yang mengaitkan prediksinya dengan hasil pertandingan.

Setelah pertandingan berakhir, jurnalis Mesir tersebut mengungkapkan kebahagiaannya atas kemenangan yang diraih tim nasional, sambil memuji penampilan para pemain dan semangat juang yang ditunjukkan tim.

Ia menulis melalui akunnya di platform “X”: “Kemenangan bersejarah yang epik; bangkit dari ketertinggalan hingga meraih kemenangan dengan selisih tiga gol menegaskan kekuatan timnas Mesir dan kemampuannya untuk bersaing.”

Ia menambahkan: “Mohamed Salah tampil luar biasa, Mustafa Zico membuktikan bakatnya, sementara Mahmoud Hassan Trezeguet terus menunjukkan performa terbaiknya, sehingga tim nasional meraih kemenangan yang pantas dan layak mendapat ucapan selamat dari semua orang.”

Timnas Mesir berhasil membalikkan keadaan dari tertinggal satu gol menjadi kemenangan dengan skor 3-1, sehingga meraih kemenangan pertama dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia, serta menambah perolehan poinnya menjadi empat poin di puncak grupnya, semakin mendekati lolos ke babak selanjutnya dalam turnamen ini.