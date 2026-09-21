Video: "Naif", legenda Real Madrid serang Valverde usai insiden Kang-in Lee

Jorge Valdano, legenda sekaligus mantan pelatih Real Madrid, mengkritik Fede Valverde, pemain klub tersebut saat ini, atas reaksinya yang "naif" dalam derbi Madrid.

Real Madrid kalah dengan skor 2-1 dari tuan rumah Atletico Madrid, dalam derbi ibu kota Spanyol, kemarin Minggu, pada pekan ketujuh Liga.

Pertandingan itu menyuguhkan sejumlah insiden wasit yang kontroversial, salah satu yang paling menonjol adalah tuntutan Real Madrid agar Kang-in Lee, pemain Atletico, diusir setelah tekelnya yang keras terhadap Valverde.

Namun teknologi video tidak turun tangan, dan wasit tidak mengambil keputusan apa pun, hal yang memicu gelombang kemarahan besar di klub kerajaan tersebut.

Jorge Valdano mengomentari sikap Valverde dalam momen yang kontroversial dengan Kang-in Lee.

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Valdano berkata di saluran Movistar Plus Deportes: "Ingatlah bahwa Mourinho pernah menuduh Valverde naif dalam salah satu pertandingan, karena ia bangkit terlalu cepat setelah sebuah pelanggaran yang menurutnya layak mendapat hukuman lebih berat. Dan di sini saya merasa Valverde bangkit terlalu cepat, dan itu bisa jadi menyesatkan".

Akademi Kerajaan Spanyol menyebutkan bahwa istilah "naif" digunakan untuk menggambarkan seseorang yang polos, mudah percaya, atau berinteraksi dengan kehidupan dengan kesederhanaan yang menyerupai kesederhanaan seorang anak.

Valdano merujuk pada kritik Mourinho seusai pertandingan Real Madrid melawan Real Betis, ketika sang pelatih asal Portugal itu berkata: "Serangan pertama dalam pertandingan seharusnya jadi kartu kuning yang jelas untuk pemain yang menjatuhkan Valverde. Kemudian, setelah satu menit, kartu kuning lain untuk pemain yang melakukan pelanggaran fatal terhadap Vinicius. Tapi para pemain Betis lebih cerdik daripada para pemain Real Madrid, yang kurang berpengalaman dan kurang terampil".

Ia melanjutkan: "Para pemain Real Madrid langsung memulihkan keseimbangan mereka, sementara para pemain Betis lebih cerdik, dan dengan dukungan basis suporter yang luar biasa yang mendorong dan menekan mereka, mereka meraih pencapaian seperti itu".

Real Madrid mengumumkan bahwa Valverde mengakhiri pertandingan derbi melawan Atletico Madrid dalam keadaan cedera setelah menerima tekel keras dari Kang-in Lee: "Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pemain kami Fede Valverde oleh tim medis Real Madrid, ia didiagnosis mengalami trauma berat pada pergelangan kaki kirinya".

Pablo Gonzalez Fuertes, analis wasit dalam program "Marcador" di Radio Marca, menyatakan bahwa "tekel Kang-in Lee terhadap Valverde layak diganjar pengusiran dengan kartu merah".

Mourinho tegas dalam hal ini, dan meledak dalam kemarahan pada konferensi pers seraya berkata: "Ya, kita bisa saja tidak perlu mengadakan konferensi pers karena kisah pertandingan ini sudah jelas. Ada dua kartu merah yang jelas (kartu untuk Kang-in Lee atas Valverde dan kartu untuk Cuti Romero atas Bellingham)".







