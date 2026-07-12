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Australia v Egypt: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Video... Mustafa Shubair memilih kiper terbaik dalam sejarah dunia Arab

Argentina vs Egypt
Argentina
Egypt
World Cup
France vs Morocco
France
Morocco
M. Shobeir
Y. Bounou
Argentina
Mesir
AS
Prancis
Maroko

Tampil gemilang bersama timnas Mesir di Piala Dunia

 Mustafa Shubair, kiper Al-Ahly dan tim nasional Mesir, terpilih sebagai kiper terbaik dalam sejarah dunia Arab.

Shubair tampil gemilang bersama timnas Mesir dalam penampilan perdananya bersama "Al-Fara'una" di Piala Dunia, dan berperan besar dalam membawa tim tersebut lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah tim.

Shubair juga tampil gemilang dalam pertandingan melawan Argentina di babak perempat final, dan berhasil menahan tendangan penalti dari Messi, sebelum akhirnya "Al-Fara'una" kalah dengan skor 3-2, di tengah tuduhan dari pihak Mesir bahwa wasit sengaja memihak Argentina agar menang.

Dalam wawancara televisi dengan jurnalis Amr Adib, Mustafa Shubair mengatakan: “Yassin Bounou, kiper Maroko, adalah sosok yang sangat berakhlak mulia dan terhormat, dan dia mengirimi saya pesan setelah pertandingan melawan Argentina.”

Dia melanjutkan: “Saya juga menghubunginya untuk mengetahui bagaimana dia menangkis tendangan penalti dari posisi berdiri, dan menurut saya, Yassine Bounou adalah kiper terbaik dalam sejarah dunia Arab.”



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