Mustafa Shubair, kiper Al-Ahly dan tim nasional Mesir, terpilih sebagai kiper terbaik dalam sejarah dunia Arab.

Shubair tampil gemilang bersama timnas Mesir dalam penampilan perdananya bersama "Al-Fara'una" di Piala Dunia, dan berperan besar dalam membawa tim tersebut lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam sejarah tim.

Shubair juga tampil gemilang dalam pertandingan melawan Argentina di babak perempat final, dan berhasil menahan tendangan penalti dari Messi, sebelum akhirnya "Al-Fara'una" kalah dengan skor 3-2, di tengah tuduhan dari pihak Mesir bahwa wasit sengaja memihak Argentina agar menang.

Dalam wawancara televisi dengan jurnalis Amr Adib, Mustafa Shubair mengatakan: “Yassin Bounou, kiper Maroko, adalah sosok yang sangat berakhlak mulia dan terhormat, dan dia mengirimi saya pesan setelah pertandingan melawan Argentina.”

Dia melanjutkan: “Saya juga menghubunginya untuk mengetahui bagaimana dia menangkis tendangan penalti dari posisi berdiri, dan menurut saya, Yassine Bounou adalah kiper terbaik dalam sejarah dunia Arab.”







