Pemain Brasil Endrick Felipe menolak memanfaatkan umpan matang dari rekan setimnya Vinícius Júnior, setelah ia membuang peluang emas untuk mencetak gol dalam laga antara Brasil dan Norwegia, Minggu malam, di Stadion New York, dalam rangka babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Pelatih timnas Brasil asal Italia, Carlo Ancelotti, memasukkan penyerang muda Endrick Felipe pada menit ke-58, menggantikan Matheus Cunha, dalam upaya meningkatkan efektivitas serangan dan menembus pertahanan Norwegia.

Indrek hanya membutuhkan satu menit untuk mengancam gawang lawan, setelah menerima umpan akurat dari Vinícius Júnior yang membawanya berhadapan langsung dengan gawang. Namun, penyerang muda itu menerima bola di dalam kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang melebar tipis di samping tiang gawang, sehingga menyia-nyiakan peluang emas yang seharusnya bisa membawa “Seleção” unggul.

Timnas Brasil sebelumnya lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan Jepang dengan skor 2-1 di babak 32 besar, melanjutkan perjalanan mereka dengan mantap di turnamen ini. "Seleção" memulai perjalanannya di Piala Dunia 2026 dengan hasil imbang 1-1 melawan Maroko, sebelum meraih dua kemenangan beruntun dengan skor 3-0 atas Haiti dan Skotlandia, sehingga memastikan tiket ke babak gugur.

Di sisi lain, timnas Norwegia membuktikan diri sebagai salah satu tim paling menarik di edisi Piala Dunia kali ini, setelah keempat pertandingannya menghasilkan 18 gol—angka yang mencerminkan gaya permainan menyerang yang menjadi ciri khas laga-laganya.

Meskipun mengalami kekalahan telak dari Prancis dengan skor (4-1) di babak penyisihan grup, timnas Norwegia segera memulihkan keseimbangannya dan berhasil merebut tiket ke babak 16 besar setelah mengalahkan Pantai Gading dengan skor (2-1) di babak 32 besar, sehingga akan berhadapan dengan Brasil.