Video: Momen tak terduga... Yamal lolos dari jebakan Javi

Dalam sebuah momen spontan yang mencuri perhatian penggemar Spanyol di media sosial, surat kabar AS membagikan sebuah video lucu yang menampilkan bintang tim nasional Spanyol dan klub Barcelona, Lamine Yamal.

Video tersebut memperlihatkan suasana ceria di dalam rombongan timnas Spanyol selama penerbangan menuju tempat tinggal mereka di Amerika Serikat sebagai persiapan untuk mengikuti putaran final Piala Dunia 2026.

Gavi, rekan setim Yamal di Barcelona dan tim nasional, mencoba bercanda dan menggodanya dengan merekam video saat Yamal tertidur di pesawat, yang ia coba lakukan secara diam-diam, sementara Yamal tampak bersiap untuk tidur sebentar.

Namun, upaya Gavi tidak berhasil karena aksinya segera terungkap, dan Yamal menyadarinya. Gavi pun menjadi gugup dan berusaha menyembunyikan ponselnya.

Duo muda ini terus menarik perhatian di dalam tim nasional Spanyol, tidak hanya karena bakat mereka di lapangan, tetapi juga karena hubungan erat yang terjalin di luar lapangan, yang selalu ditonjolkan oleh media Spanyol dalam liputan harian mereka mengenai suasana tim selama perjalanan menuju Piala Dunia 2026.

Spanyol akan memulai kompetisi Piala Dunia dengan pertandingan besok, Senin, melawan Cape Verde, kemudian menghadapi Arab Saudi dan Uruguay secara berturut-turut pada tanggal 21 dan 27 bulan ini.

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