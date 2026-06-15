Imam Ashour, bintang tim nasional Mesir, berhasil membawa timnya unggul atas tim nasional Belgia pada Senin malam ini di Stadion «Lumin», dalam pertandingan Grup 7 Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Gol pembuka untuk timnas Mesir tercipta pada menit ke-20 pertandingan, setelah serangan terorganisir yang diakhiri dengan umpan akurat dari Mohamed Salah, yang disambut dengan sempurna oleh Imam Ashour sebelum melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang menggetarkan gawang kiper Belgia, Thibaut Courtois.

Dalam konteks terkait, jaringan "Stats Foot" Prancis mencatat bahwa keunggulan ini merupakan peristiwa langka dalam sejarah partisipasi timnas Mesir di Piala Dunia, dengan menjelaskan: "Mesir unggul dalam pertandingan Piala Dunia untuk kedua kalinya dalam sejarahnya, setelah pertandingan melawan Arab Saudi pada 25 Juni 2018."

Timnas Mesir mengikuti turnamen ini dengan ambisi besar dalam partisipasi keempatnya di Piala Dunia, setelah berhasil kembali ke ajang global ini setelah absen sejak edisi Rusia 2018.

Partisipasi ini merupakan kesempatan penting bagi tim Firaun untuk menegaskan posisinya di antara tim-tim Afrika dan Arab terkemuka, di tengah harapan besar para penggemar untuk meraih prestasi bersejarah baru yang akan menambah catatan sepak bola Mesir, di bawah kepemimpinan Mohamed Salah, yang dianggap sebagai senjata utama tim di edisi Piala Dunia kali ini.