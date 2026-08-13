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Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Diterjemahkan oleh

Video: Momen di Balik Layar Pertemuan Pertama Ronaldo dan Postecoglou di Al Nassr

Al Nassr FC vs Al Fateh FC
Al Nassr FC
Al Fateh FC
Saudi Pro League
C. Ronaldo
A. Postecoglou
Arab Saudi
Portugal
Australia

Apa yang terjadi?

Latihan Al Nassr Saudi pada hari Kamis ini menjadi saksi pertemuan pertama antara kapten tim asal Portugal, Cristiano Ronaldo, dengan pelatih asal Australia, Ange Postecoglou, setelah kembalinya sang bintang veteran ke persiapan "sang klub global" untuk musim baru.

Ronaldo tiba di Kerajaan Arab Saudi pada larut malam kemarin, Rabu, untuk bergabung dengan pemusatan latihan tim guna bersiap menghadapi dimulainya kompetisi Liga Roshn. Namun, ia tidak akan tampil dalam laga menghadapi Al Fateh mendatang, karena kesiapan fisiknya belum sempurna.

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Sambutan istimewa dari Postecoglou

Akun resmi klub Al Nassr melalui media sosial mengunggah sebuah video yang mengabadikan momen sambutan Postecoglou kepada sang kapten tim selama latihan sore, di mana pelatih asal Australia itu menyempatkan diri menyambut Ronaldo di hadapan rekan-rekannya.

Postecoglou berkata kepada sang bintang Portugal: "Kami menyambut sang kapten, dan mengucapkan selamat atas pernikahannya," merujuk pada momen yang membuat Ronaldo memperoleh cuti tambahan selama periode lalu.

Saudi Pro League
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Al Fateh FC crest
Al Fateh FC
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Ronaldo hanya membalas dengan senyum lebar sebagai ungkapan kebahagiaannya kembali ke suasana tim, sebelum ia larut dalam latihan untuk bersiap menghadapi fase mendatang.

Kembalinya Ronaldo terjadi pada saat Al Nassr bersiap menjalani musim yang panjang dan padat, di mana "sang klub global" berambisi untuk bersaing kuat di berbagai ajang lokal maupun kontinental, di tengah harapan besar para suporter agar sang bintang Portugal dapat membawa tim meraih lebih banyak gelar.

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