Video: "Mesir tidak akan mengampuni kalian".. Bintang timnas Mesir menantang Argentina

Rami Rabia, bek tim nasional Mesir, menyampaikan pesan yang penuh semangat menjelang pertandingan yang dinantikan melawan Argentina di babak perempat final Piala Dunia 2026, sebagai tanda keyakinannya bahwa "Al-Fara'una" mampu melanjutkan perjalanan mereka di turnamen tersebut.

Melalui akun resminya di aplikasi “TikTok”, Rabia membagikan foto dirinya mengenakan seragam timnas Mesir, disertai cuplikan suara komentator sepak bola yang mengatakan: “Katakan pada Argentina bahwa Mesir tidak akan mengampuni kalian.”

Pesan tersebut memicu reaksi luas di kalangan pendukung timnas Mesir di media sosial, karena banyak yang menganggapnya sebagai ekspresi semangat juang dan keyakinan yang mendominasi kamp "Al-Fara'una" menjelang pertandingan yang dinantikan tersebut.

Timnas Mesir bersiap menghadapi salah satu pertandingan terberatnya di turnamen ini, saat berhadapan dengan timnas Argentina di perempat final, setelah berhasil menampilkan performa luar biasa sepanjang perjalanannya di Piala Dunia, demi melanjutkan mimpinya menorehkan sejarah baru di ajang tersebut.

Timnas Mesir memasuki laga melawan Argentina setelah terus menunjukkan penampilan yang kuat di Piala Dunia 2026, di mana mereka mengalahkan Timnas Australia di babak 32 besar untuk memastikan tempat di babak 16 besar, di mana mereka akan berhadapan dengan juara bertahan Argentina dalam laga yang dinanti-nantikan di Stadion Atlanta.

Sedangkan timnas Argentina, berhasil mencapai babak 16 besar setelah menyelesaikan babak penyisihan grup dengan catatan sempurna, sebelum akhirnya mengalahkan Cape Verde dengan susah payah dengan skor 3-2 setelah perpanjangan waktu di babak 32 besar, sehingga akan berhadapan dengan timnas Mesir dalam salah satu pertandingan paling dinanti di babak ini.

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