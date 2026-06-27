Video: Mesir bermain imbang dengan Iran... dan lolos ke babak 32 besar sebagai runner-up

Timnas Mesir memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, setelah bermain imbang 1-1 dengan Iran, dalam pertandingan putaran ketiga fase grup.

Mahmoud Saber membawa Mesir unggul pada menit kelima setelah tendangan Mohamed Salah membentur pertahanan Iran dan kiper keluar untuk menghalau bola yang kemudian jatuh di depan Mahmoud Saber, yang kemudian melepaskan tendangan keras sehingga bola melewati sela-sela kaki kiper Iran dan masuk ke gawang.





Wasit kemudian memberikan tendangan penalti kepada Mesir pada menit ke-9, setelah Mohamed Abdel Moneim, bek Mesir, melakukan kesalahan saat mengoper bola, sehingga kakinya mengenai kaki penyerang Mehdi Taremi.

Mustafa Shubair, kiper timnas Mesir, dengan gemilang menepis tendangan Tarmi.

Timnas Iran mencetak gol penyama kedudukan setelah tendangan keras Milad Mohammadi dari dalam kotak penalti yang berhasil ditepis oleh Mustafa Shubair, namun bola memantul ke sisi kiri, di mana Ramin Rezaian menyambarnya dan memasukkannya ke gawang.

Mohamed Abdel Moneim, bek Mesir, terpaksa meninggalkan lapangan pada babak pertama akibat cedera setelah gol Iran tersebut, dan digantikan oleh Yasser Ibrahim.

Mahmoud Hassan Trezeguet nyaris menambah gol kedua bagi timnas Mesir pada menit ke-49, setelah menyambar umpan silang keras dari Mohamed Salah dengan tendangan ke arah gawang, namun kiper Iran berhasil menangkap bola.

Mohamed Salah meninggalkan lapangan pada menit ke-57 akibat cedera, sementara Ahmed Mustafa Zizo masuk menggantikannya.

Kamera menangkap momen ketika Salah mengompres otot paha belakangnya dengan es saat duduk di bangku cadangan setelah diganti.

Ahmed Fathouh mengalami cedera pada menit-menit akhir pertandingan, namun ia tetap bertahan untuk menyelesaikan laga setelah timnas Mesir kehabisan kuota pergantian pemain.



Di sisi lain, timnas Belgia memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia dari Grup G sebagai juara grup, setelah mengalahkan Selandia Baru dengan skor 5-1.

Leandro Trossard, bintang “Setan Merah”, mencetak dua gol untuk Belgia pada menit ke-28 dan ke-50, sementara Kevin De Bruyne menambah gol ketiga pada menit ke-66, dan Romelu Lukaku mencetak gol keempat pada menit ke-86, sedangkan gol kelima dicetak oleh Alexis Saelemaekers pada masa tambahan waktu.

Sementara itu, Elijah Gust mencetak satu-satunya gol Selandia Baru pada menit ke-84.